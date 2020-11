LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè prendere Szoboszlai" di Raffaele

In questo periodo stando venendo fuori la stanchezza per le tante partite, le lacune tecniche - che comunque in questa squadra ci sono e vengono colmate dai giocatori più talentuos - ma soprattutto stanno venendo fuori alcuni malumori nei giocatori per rinnovi che tardano ad arrivare. Sono il primo estimatore di Calhanoglu, ma il giocatore turco non ha mai mostrato continuità tale da poter chiedere 7 milioni all'anno. Quindi mi chiedo perche non cedere a gennaio Calhanoglu per pagare subito la clausola di Szoboszlai e portare in Italia il calciatore ungherese che si sta imponendo anche contro i grandi i champions ed ha ancora tanti margini di miglioramento? Ha tutte le caratteristiche tecniche che possono fare bene in questo milan e soprattutto nella posizione di trequartista...

Nell'attesa di sviluppi, saluto tutti e FORZA MILAN!

Raffaele