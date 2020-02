LA LETTERA DEL TIFOSO: "Rabbia e tristezza" di Marco

Questo nostro Milan non capiamo se fa più rabbia o tristezza. Rabbia perché non si può giocare un primo tempo stupendo contro questa Inter che contende lo scudetto a Juve e Lazio e poi inabissarsi nella ripresa, della serie "ci avevate creduto?". Tristezza per i fasti ormai lontani del passato. Però la rabbia vera, autentica, monta contro le scelte strategiche dell'attuale proprietà che si è affidata a Gazidis, dimostratosi fin qui non all'altezza. Se Boban e Maldini avessero avuto meno vincoli, se non altro rispetto alla richiesta di incrementare il tasso di esperienza di una rosa magari talentuosa ma ancora acerba, la squadra avrebbe fatto scelte più di sostanza. Forse Ibra sarebbe arrivato l'estate scorsa e anche qualche altro giocatore già affermato. Possiamo rimontare la china il prossimo anno, ma solo se oltre a far quadrare i conti si proverà a pensare che nel calcio che conta non si improvvisa.

Forza Milan

Marco