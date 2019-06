LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un nuovo Suso" di Endrik

Ciao cari amici e fan del nostro amato AC.Milan.

Ora siamo abituati ad avere una "nuova era" ogni anno. Questo sembra buono. Ad essere onesti, non mi sono mai fidato di Leonardo. Il mio unico sentimento positivo verso di lui è stato quello di avere la possibilità di prendere in consegna i giovani brasiliani come fatto con Paqueta. Ora abbiamo un nome più rispettoso come Maldini. Non penso che ci sia qualche giocatore al mondo in grado di dire "NO" a lui. Una leggenda vivente. Ho letto molto per la nuova campagna di acquisto. Sono molto favorevole a quello che possiamo ottenere da Madrid. Nomi come Hernandez, Ceballos, Kovacic ecc mi fanno davvero sognare in grande. La mia pazza idea arriva solo da questo. Avere persone come Kovacic, Ceballos, Torreira e Paquetà come centrocampista offensivo mi dà davvero speranza. Ma che faremo di Suso? Avendo tutto questi "latin" dietro penso che possiamo effettivamente permetterci una nuova versione di lui. Che ne pensate di un seconda punta di Suso alla Kaka nel 2007? Ha rapidità, visione, tiro e la possibilità di dribblare l'ultimo difensore. Ho visto il nostro mister Giampaolo fare miracoli adattando i giocatori anche a nuove posizioni. Avere Paqueta vicino più Ceballos dietro a destra? Penso che potrebbe davvero essere un presunto per tutti i sostenitori. Una squadra versione 4-4-2 diamante. Spero che il nostro allenatore si svegli un giorno con questa pazza idea.



Tanti saluti dall 'Albania e sempre forza Milan!

Endrik