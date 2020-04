LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un regalo speciale dopo l'inferno" di Felice

In una battaglia senza esclusioni di colpi di scena avvenuta tra il 19 e il 23 marzo del mese scorso, ho combattuto e vinto la mia guerra personale contro il Coronavirus. Sono stato intubato per quasi quattro giorni, fino a quando il reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Jesolo mi ha riaccolto dall'inferno con un boato degno di San Siro e come uno dei gol più belli del mio Milan. Nella prima notte di coscienza della mia nuova vita, ho deciso di realizzare un piccolo grande sogno al quale, a dicembre, avevo rinunciato. Regalarmi la maglia celebrativa dell'anniversario dei 120 anni del Milan. Sono ancora ricoverato in ospedale ma non sto più nella pelle per la certezza che ogni giorno in più è un giorno meno che mi separa all'abbraccio dei miei cari e dal ricevere questo meraviglioso cimelio.

#sempremilan

Felice Costa