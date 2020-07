LA LETTERA DEL TIFOSO: "Un talento da prendere" di Raffaele

Buongiorno milanisti, voglio iniziare questa lettera facendo i complimenti a mister Pioli per la professionalità ed il buon lavoro che sta facendo, era da un po’ che il Milan non giocava bene. L’unica cosa che manca a questo Milan è la finalizzazione e penso proprio che in questa sessione di calciomercato arriverà un vero centravanti importante. Per ora vorrei parlarle di un talento al quale il Milan si era avvicinato un po’ di tempo fa, ALLAN SAINT-MAXIMIN: è un giovane esterno d’attacco molto veloce, con uno strapotere fisico in progressione ed ha ottimo dribbling, è uno di quei giocatori che fanno la differenza nelle partite. Ha ampi margini di miglioramento e potrebbe diventare un giocatore importante, sta dimostrando in Premier League quanto valga.

Forza Milan!!

Raffaele