LA LETTERA DEL TIFOSO: "Una società autolesionista" di Mattia

Ma i vertici della società di oggi hanno idea di cosa vuol dire scendere in campo la domenica? O è nei loro interessi minimizzare le perdite e prendersi beffa dei tifosi? Dove si è mai visto che una società nella parte decisiva della stagione, proprio quando la squadra è in ripresa danneggi se stessa con polemiche societarie e voci su un nuovo allenatore? E quello che più fa male che non è arrivata mai una smentita, mai una parola per cercare di tranquillizzare le acque. Elliott, Gazidis in particolare non si sono mai espressi, lasciano parlare i giornali e probabilmente i giocatori così come il nostro mister, Pioli, accuseranno il colpo. Chi non ha le conoscenze "sul campo" non sa che oltre alla preparazione tattica e atletica, l'approccio psicologico fa la differenza. Difficile ad oggi immaginarsi un clima positivo in casa Milan con questa società, che definirei alquanto autolesionista. Nella speranza che presto questo incubo finisca, sempre e comunque forza Milan.

Mattia