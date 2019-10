LA LETTERA DEL TIFOSO: "Vorrei una piccola luce" di Lucia

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, si può facilmente dedurre il resto della giornata. Sì, è pur vero che nessuno di noi ha la sfera di cristallo o poteri preveggenti, ma sono i fatti a parlare. E il Milan che continua a iniziare male il campionato, e questo in corso peggio dei precedenti sotto ogni punto di vista, non lascia spazio a speranze neanche nell'animo più ottimista. La delusione e, soprattutto, la stanchezza, intesa come aspettativa di ripresa ancora una volta disattesa, con una prestazione che dire imbarazzante è quasi un elogio, prende il sopravvento. Leggere della curva Sud che si svuota, di uno stadio che fischia deluso mentre applaude gli avversari mi lascia atterrita. Rivoglio il mio Milan. Sì, forse sono stata abituata fin troppo bene dall'inizio, quando ormai nel lontano 1988 un semi sconosciuto Sacchi fece del Milan la squadra più forte di tutti i tempi. E io, che ero bambina, mi innamorai del calcio vedendo "quel" Milan .... la nostalgia di un passato glorioso, però, urta contro la notte fonda del presente. Ma io non voglio girarmi più indietro al passato, sono stanca di rifugiarmi nei bei ricordi, voglio almeno una piccola luce, tangibile, per poter guardare al futuro. Adesso basta, sono davvero stanca!!!

Lucia da Reggio Calabria