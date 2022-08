Abate: "Contento per i ragazzi, abbiamo approciato bene al match. Siamo sulla strada giusta"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dai canali ufficiali del Milan, mister Ignazio Abate ha commentato così la vittoria odierna dei rossoneri sul Cesena: "Sono contento per i ragazzi. Abbiamo approcciato bene il match ma poi abbiamo avuto 25 minuti dove ci siamo abbassati troppo e abbiamo avuto poco coraggio. Ci può stare aver sentito il peso della partita dopo due sconfitte. Poi ci siamo sbloccati in fase di palleggio, abbiamo trovato le nostre trame e accompagnato bene l'azione. Peccato per il gol subito, siamo riusciti a difendere con ordine ma con qualche sbavatura. Sicuramente dobbiamo crescere, questa vittoria ci darà un'iniezione di fiducia. Siamo sulla strada giusta".