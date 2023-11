Coppa Italia Primavera, sedicesimi di finale: 1-1 tra Sampdoria e Milan a fine primo tempo

La Primavera del Milan è in campo oggi pomeriggio per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rossoneri stanno affrontando in trasferta la Sampdoria e il primo tempo del match si concluso con il risultato di 1-1: liguri in vantaggio al 16' con Conti, al 31' è arrivato il pareggio milanista con una bella girata aerea di Martinazzi.