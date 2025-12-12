live mn Bologna-Milan (0-1): vantaggio rossonero, a segno il solito Lontani

28' | Ancora Longoni, sempre in due tempi. Bravissimo il portiere rossonero, prima in risposta al tiro di Toroc, poi nel fiondarsi sul pallone per farlo suo.

24' | GOOOOOL DEEEL MILAAAAAAN! Segna sempre lui, Simone Lontani. Un pallone giocato, un gol. Nel momento di maggiore sforzo del Bologna la formazione d Renna sfrutta l'occasione e passa in vantaggio.

21' | Il Bologna continua ad insistere. Bravo in questo caso il portiere Longoni in due tempi a negare la rete agli avversari.

18' | Grande copertura di Colombo sempre su Toroc, il più pericoloso tra i suoi. Milan in apnea.

15' | Intervento provvidenziale di Vladimirov, che in scivolata ha difatti negato il gol del vantaggio a Toroc.

12' | Disimpegno di Perera un po' sbilenco ma efficace per allontanare il pericolo rossoblù che arrivava dalla sinistra.

8' | Partita fino a questo momento molto equilibrata e fisica.

4' | Ammonito Lontani per aver colpito in maniera fortuita sul volto un difensore avversario nel tentativo di colpire il pallone.

1' | Si parte a Crespellano, è cominciata Bologna-Milan!

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti al Granarolo Youth Center di Bologna, dove tra poco più di un quarto d'ora il Milan Primavera di Giovanni Renna affronterà i padroni di casa di Stefano Morrone, reduci dal convincente pareggio contro i campioni d'Italia dell'Inter di settimana scorsa. Quella di oggi sarà una partita complicata, sotto tanti aspetti, anche perché la formazione rossonera deve mandare un messaggio importante, prima a sé stessa e poi al campionato, visto che nelle ultime 10 ha trovato la vittoria solo in due occasione, pareggiando in 6 e perdendo le restanti. Per questo motivo si pronostica essere una partita ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

BOLOGNA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA: Gnudfi, Krasniqi, Lai, Francioli, Papazov, Castillo, Nesi, Toroc, Tomasevic, N'Diaye, Lo Monaco. A disposizione: Kristancig, Puukko, Briguglio, Ferrari, Mazzetti, Baroncini, Negri, Sadiku, Jaku, Pisani, Alvarado. Allenatore: Stefano Morrone.

MILAN (4-3-3): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Di Siena, Ossola, Lontani. A disposizione: Bianchi, tartaglia, Del Forno, Dotta, Zaramella, Scotti, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna

Arbitro: Giorgio Di Cicco

Assistenti: Gregorio Maria Galieni/ Daljit Singh

