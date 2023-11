Milan Primavera, a novembre quattro importanti impegni in casa: le partite

I ragazzi di Ignazio Abate, primi in classifica in Campionato Primavera 1 e con un percorso positivo anche in Youth League si apprestano a vivere un novembre condito di partite importanti in casa: sono infatti quattro gli impegni che si giocheranno a Milano per i rossoneri.

10^ giornata campionato Milan-Lecce domenica 12 novembre

11^ giornata campionato Milan-Cagliari sabato 25 novembre

4^ giornata Youth League Milan-PSG martedì 7 novembre

5^ giornata Youth League Milan-Borussia Dortmund martedì 28 novembre