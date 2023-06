Milan, Under 17 sconfitta in Semifinale dalla Roma

Fonte: acmilan.com

Anche l'Under 17 rossonera è stata costretta, purtroppo, ad abbandonare la strada in direzione Scudetto. Rimasta la sola squadra maschile ancora in corsa per il titolo, ha condiviso l'epilogo negativo dell'U16: eliminazione in Semifinale contro la Roma. La differenza stava nel format, in quanto il gruppo di Lantignotti non ha giocato andata e ritorno a Milano e a Roma ma una gara secca nelle Marche.

Allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, il Milan è stato battuto (0-2) dopo una prestazione da sottolineare e apprezzare: ha approcciato bene, costruendo la prima occasione con Sia, ha attaccato, reagendo allo svantaggio e sprecando le chance con Bonomi e Sala. È mancato il gol, ma più per una questione di episodi che di volontà. I giallorossi hanno segnato grazie a Bah nel primo tempo e Della Rocca nella ripresa, colpendo anche una traversa.

Resta il rammarico, ma soprattutto l'orgoglio di averci provato da protagonisti. Bisogna applaudire i nostri 2006: per la grande stagione, il lavoro, la dedizione, la crescita. 26 giornate di campionato, 58 punti, 18 vittorie, 82 reti realizzate. Il secondo posto, l'accesso diretto alla fase finale, la qualificazione alla Final Four grazie al 5-4 complessivo (3-2 e 2-2) contro la Lazio. Numeri importanti, traguardi di livello nonostante la torta senza ciliegina.

Questi ragazzi ci riproveranno andando avanti nel percorso, la prossima Under 17 ci riproverà. Una menzione particolare la meritano gli attaccanti Bonomi, capocannoniere rossonero nella regular season (a quota 16), e Martinazzi, trascinatore nella fase calda (due doppietta di fila); in doppia cifra pure Sia. Ora le meritate e necessarie vacanze prima di nuove sfide.