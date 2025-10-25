MN - Mister Renna dopo la vittoria sul Cesena: "Questa vittoria è dedicata a La Mantia"

Oggi alle 15:48
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Milan-Cesena, sfida valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1 e terminata per 7 a 2 a favore dei rossoneri, mister Giovanni Renna ha così parlato ai microfoni di MilanNews.it

"Questa vittoria è dedicata a Simon (La Mantia, ndr), che purtroppo dopo pochi minuti è stato uno scontro casuale, speriamo che non sia nulla di grave. I ragazzi ci tenevano a far sapere a La Ma che questa vittoria è dedicata a luI". 