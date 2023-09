Primavera, gli impegni a settembre della squadra di Ignazio Abate

Ben tre le competizioni che vedranno protagonisti i giovani rossoneri di Mister Abate, che hanno già tagliato il nastro di partenza del proprio campionato con un successo esterno. Quattro gli impegni di Primavera 1 in calendario, a cui aggiungere i debutti in Youth League e in Coppa Italia.

PRIMAVERA 1

2ª giornata, Milan-Bologna, sabato 2 settembre 2023 ore 11.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

3ª giornata, Sassuolo-Milan, sabato 16 settembre 2023 ore 11.00 (Sportitalia) - Stadio Ricci

4ª giornata, Milan-Juventus, sabato 23 o domenica 24 settembre 2023, TBC (Sportitalia) - PUMA House of Football

5ª giornata, Fiorentina-Milan, sabato 30 settembre o domenica 1 ottobre 2023, TBC (Sportitalia) - Stadio Comunale Torrini

YOUTH LEAGUE

1ª giornata, Milan-TBD, martedì 19 o mercoledì 20 settembre 2023, TBC

PRIMAVERA TIM CUP

32esimi di finale, Milan-Virtus Entella, mercoledì 27 settembre 2023, TBC - PUMA House of Football