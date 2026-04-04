Primavera, Plazzotta: "Abbiamo dato l'anima in campo e abbiamo portato a casa i tre punti"

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Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, Filippo Plazzotta, centrocampista classe 2008 del Milan Primavera autore della seconda rete milanista, ha dichiarato: "E' stata una gara difficile, ma ci siamo preparati bene e siamo arrivati bene alla partita. Abbiamo dato l'anima in campo e abbiamo portato a casa i tre punti.

Meglio contro le grandi che contro le piccole? Noi diamo sempre tutto in campo al di là di chi abbiamo davanti, ci sono partite e partite, a volte ci gira bene e altre male. Noi cerchiamo di dare sempre l'anima in campo. Atalanta? Ora festeggiamo la Pasqua con le nostre famiglie, poi abbiamo una settimana per lavorare perchè affronteremo un avversario tosto come l'Atalanta".