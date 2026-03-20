Primavera, sabato la sfida contro la Juventus. Info e classifica aggiornata
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Dopo il pareggio interno contro il Bologna, il Milan Primavera di Giovanni Renna sarà ospite della Juventus questo sabato per la 31esima giornata del campionato di Primavera 1. Si gioca al Juventus Training Center, fischio d'inizio alle 13:00.
PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 52 punti (30 partite)
Parma 51 (30)
Cesena 51 (30)
Fiorentina 50 (30)
Lecce 46 (30)
Atalanta 45 (30)
Inter 43 (30)
Juventus 43 (30)
Monza 43 (30)
Bologna 42 (30)
Hellas Verona 41 (30)
Genoa 39 (30)
Lazio 39 (30)
Milan 38 (30)
Torino 36 (30)
Sassuolo 35 (30)
Napoli 35 (30)
Cagliari 28 (30)
Frosinone 27 (30)
Cremonese 23 (30)
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