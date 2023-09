Seconda vittoria in due partite per il Milan Primavera: 4-1 al Bologna

vedi letture

Grandissima prestazione ieri del Milan Primvera nella seconda giornata di campionato contro il Bologna, andata in scena questa mattina al Puma House of Football e appena terminata. Grandissimo secondo tempo dei rossoneri che riescono a concretizzare tutte le azioni non andate a buon fine nel primo, concluso in svantaggio in virtù della rete bolognese di Menegazzo. Gli uomini di Abate vincono 4-1 sul Bologna, grazie alle reti arrivate tutte nella ripresa: Simic, Sia e la doppietta di Perrucci. A convincere soprattutto l’atteggiamento e la reazione della squadra, subentrati compresi. Due vittorie sue due in campionato e punteggio pieno in classifica.