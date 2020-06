Abete: "C'è bisogno di nuovi stadi. Non abbiamo ottenuto gli Europei nel 2012 e nel 2016 proprio per problemi infrastrutturali"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex presidente della Figc Giancarlo Abete ha parlato della necessità di nuove infrastrutture e stafi nel calcio. Queste le sue parole: "Nel calcio è una necessità, un problema di cui si parla da anni. Non abbiamo ottenuto gli Europei del 2012 e del 2016 proprio per problemi infrastrutturali, e purtroppo non si sono fatti grandi passi avanti. Siamo un paese che coglie l'occasione dei grandi eventi per rifare gli impianti. Oggi c'è necessità di investire, di programmazione e di lavori, e quindi anche il mondo dello sport può svolgere la sua parte".