Adani elogia il Milan dopo il derby: "Ha dimostrato di essere squadra"

All’interno della BoboTv Daniele Adani ha commentato il derby di Milano portato a casa dal Milan in extremis grazie al gol di Giroud: “Il Milan nel derby ha dimostrato di essere squadra. Fino alla fine. L’Inter è stata contestata per i cambi ma i giocatori che sono entrati sono quelli che hanno deciso la Supercoppa. Non capisco perché si critichi senza senso Sanchez, Vidal, Dimarco e Darmian. È troppo facile sparare a caso. L’Inter ha fatto una grande partita e lo dico senza nulla togliere al Milan che ha mangiato gli avversari in fase di chiusura”.