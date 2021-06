Ag. Bakayoko: "Se ci sarà la possibilità faremo tutto il possibile per riportarlo al Milan"

Andy Bara, agente di Tiemoué Bakayoko, ha parlato così a calciomercato.com del possibile ritorno al Milan del centrocampista francese: "Rtorno di Bakayoko al Milan? E' possibile, il Milan cerca un giocatore con le sue caratteristiche ed è probabile che possano fare una proposta. Al momento Timouè è un giocatore del Chelsea, ma c'è una possibilità di cambiare maglia e andare in una squadra italiana. Il Milan è una squadra grande e se si dovesse creare l'opportunità faremo tutto il possibile per portarlo in rossonero. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare. La richiesta del Chelsea? Io non penso che andrà via in prestito come è successo con il Napoli, il suo contratto non lo permette. Il prezzo in questo momento non lo conosco, io non decido su questo e non sarebbe serio parlare di questo. Il prezzo lo farà il Chelsea".