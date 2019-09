Ag. Conti: "Andrea sarà la rivelazione di questa Serie A"

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l'agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha dichiarato sul terzino del Milan: "Purtroppo è stato uno dei ragazzi più sfortunati in Italia negli ultimi 7-8 anni. Gli voglio particolarmente bene, lo considero uno di famiglia. E' il padrino di mio figlio, fa parte della mia vita e sono convinto che Andrea dimostrerà a tutti che è tornato ad essere un giocatore forte, che ha superato finalmente gli infortuni. Bisogna dare tempo al tempo. Parma? D'Aversa ha un bellissimo rapporto con Andrea, l'ha avuto a Lanciano. Il direttore Faggiano ha provato a prenderlo e me l'hanno chiesto anche altri club, sia all'estero che in Italia. C'erano delle opportunità, insomma, ma poi come avrebbe potuto guardarsi allo specchio? Andare via dal Milan significava andare via da sconfitti e io ho sempre detto ad Andrea che deve avere come obiettivo quello di tornare suoi suoi livelli per potere, in futuro, guardarsi alle spalle senza rimpianti. Ad oggi non sappiamo ancora se è o meno un giocatore da Milan, non possiamo dirlo perché a causa degli infortuni non è stato ancora testato. Però adesso sta bene, parte alle spalle di Calabria ma l'importante, come per i cavalli all'ippodromo, è arrivare primi al traguardo. Non partire per primi. La rivelazione di questa Serie A? Andrea Conti".