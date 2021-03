Ag. Dalot: "E' felice al Milan. Futuro? Ora pensa solo al campo, ne parleremo più avanti"

Carlos Gonçalves, agente di Diogo Dalot, ha commentato così il gol del terzino rossonero contro il Verona ai microfoni di calciomercato.it: "Ho parlato con lui, era molto contento, per la partita e per il gol realizzato. È stato molto importante per la squadra e per lui. È sempre bello giocare bene e andare in rete, come ha fatto a Verona. Quando è venuto al Milan, sapeva di arrivare in un grande club per storia e tradizione, uno dei migliori al mondo. Per questo, ha scelto i rossoneri. E quando si gioca in una squadra come questa, è normale competere per lo Scudetto. Con Ibrahimovic e gli altri compagni c’è un ottimo rapporto, è felice a Milano. Futuro? Al momento giusto, si parlerà anche di questo. Lui deve allenarsi al meglio e sfruttare tutte le occasioni, il resto si vedrà. Adesso non c’è nessun contatto, ma è normale. La concentrazione è tutta rivolta al campo. Più avanti se ne parlerà e vedremo cosa succederà".

In merito al prossimo match contro il Manchester United, club che in estate lo ha ceduto in prestito al Milan, il procuratore del portoghese ha spiegato: "Quella di domani sarà una partita molto particolare per lui. In questo momento è un giocatore del Milan, in prestito dal Manchester United, ma vuole fare bene per il suo attuale club. Se avesse giocato con un’altra squadra, non sarebbe stato, comunque, differente".