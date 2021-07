Ag. Kjaer: "Adesso è in un grande club come il Milan e si trova benissimo"

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, si è così espresso ai microfoni di calciomercato.it a pochi minuti dall'inizio di Inghilterra-Danimarca: “Non ho parlato con Simon a ridosso della partita, sono momenti delicati per qualsiasi giocatore – esordisce -. Adesso è carico e concentrato per una delle partite più grandi e più belle della sua carriera. La Danimarca si gioca un obiettivo storico e lo farà contro un avversario di livello. L’Inghilterra ha tutto da perdere, al contrario della Danimarca. Giocano davanti al proprio paese, con 60mila persone a Wembley, e tutta la pressione del mondo per questa partita. La Danimarca, invece, non ha nulla da perdere questa sera, ha tutto da guadagnarci”.

SULL'ITALIA: "Prima cerchiamo di vincere la semifinale contro l’Inghilterra… (ride ndr). Ovviamente gli farebbe piacere giocare contro l’Italia. È un paese che per lui conta tanto, dove ha cominciato a grandi livelli e dove sta giocando. Adesso è in un grande club come il Milan dove si trova benissimo, ma è concentrato solo ed esclusivamente sull’Europeo“.

SU ERIKSEN: “Tutti abbiamo ancora in mente quello che è successo. È qualcosa che nessuno dimenticherà facilmente. Adesso sta bene e questo è l’importante. Credo che sia stato un episodio determinante per la Danimarca. Quando i calciatori hanno visto e capito che era fuori pericolo, ha trovato molta più energia, voglia e motivazione. Hanno tirato fuori una voglia incredibile di arrivare fino in fondo e provare a vincerle tutte. Sono certo che Simon gli ha promesso di fare di tutto per centrare la finale e fare la storia. Conoscendolo, glielo avrà certamente promesso”.