Ag. Paquetà: "Lucas ragazzo d'oro, vuole conquistare grandi traguardi con il Milan. Ecco perchè abbiamo scelto il club rossonero"

Eduardo Uram, agente di Lucas Paquetà, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Calciomercato.it nella quale ha parlato così del giovane brasiliano del Milan: "Sono molto felice, avevamo tantissime opzioni in Europa per lui, ma abbiamo scelto il Milan perché eravamo certi che con i suoi mezzi tecnici fosse perfetto per il calcio italiano. I criteri tattici della Serie A lo renderanno un calciatore ancora più completo. Sta accadendo rapidamente, si è adattato in maniera perfetta a ciò che gli chiede Gattuso e ne è felicissimo, sente di aver fatto la scelta giusta. Perchè abbiamo scelto il Milan? Ebbi due lunghe riunioni con Leonardo e con Maldini, mi diedero ottime sensazioni sul modo in cui il ragazzo si sarebbe inserito nel progetto tecnico. Dopo gli incontri comunicai le mie sensazioni al giocatore e alla sua famiglia e decidemmo insieme di sposare la causa rossonera. Nuovo Kakà? Non mi piace fare paragoni, ogni calciatore ha le proprie caratteristiche e il calcio di oggi è diverso rispetto a quello degli anni scorsi. Poi, è ovvio, Kakà è stato straordinario e l'auspicio è che Paquetà possa ripercorrere i suoi passi dal punto di vista dei risultati. Sarebbe fantastico. Lucas è un professionista straordinario e un ragazzo legato alla sua famiglia, sposato, che adora stare in casa con i suoi cari molto più che andare in giro. In questo senso, è vero, è molto diverso da tanti calciatori brasiliani, ma va detto che nei nuovi talenti verdeoro la mentalità sta cambiando. C’è stata una generazione che adorava molto la ‘fiesta’, ora sono più professionali e Paquetà rappresenta perfettamente questa corrente. Credetemi, è un ragazzo d’oro. Futuro? La priorità è conquistare grandi traguardi con il Milan così, di conseguenza, riuscire a guadagnarsi un posto nella Nazionale brasiliana. Ovviamente, il primo step dev’essere raggiungere la qualificazione in Champions League, che è l’obiettivo di questa stagione".