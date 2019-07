Ag. Pellegrini: "Lorenzo rimarrà alla Roma, la sua volontà è chiara"

“Lorenzo rimarrà alla Roma”. Così Giampiero Pocetta, agente di Lorenzo Pellegrini, centrocampista giallorosso, a SkySport. “In questi mesi si è parlato tanto del futuro di Lorenzo, tante squadre hanno chiesto informazioni, alcune avevano sicuramente progetti interessanti. Sia qualche settimana fa, sia anche recentemente. E, in tutta sincerità, Lorenzo è estremamente lusingato di tutto questo interesse, sia in Italia che all’estero. Ma altrettanto sinceramente vi posso dire che Lorenzo rimarrà alla Roma. La clausola è una chiave per uscire da una stanza in cui non vuoi più stare. Mi sembra che la volontà di Lorenzo sia molto chiara: la Roma. Se avesse voluto andare via, lo avrebbe potuto già fare” riporta sport.sky.it.