Ag. Seri: "Diversi club di lui. Ecco quanto chiede il Fulham"

Ai microfoni di calciomercato.com, Franklin Mala, agente di Jean Seri, ha parlato così del futuro del centrocampista del Fulham che piace anche al Milan: "Sappiamo che si sta parlando molto di Milan per Seri. In questo momento posso solo dire che vedremo se ci saranno degli sviluppi, siamo in attesa. Abbiamo tante opportunità e sceglieremo il meglio per il giocatore. Roma? Ci sono molti club, non posso aggiungere altro. La richiesta del Fulham? 22 milioni di pound (24,5 milioni di euro)".