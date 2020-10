Agresti: "Dopo Ibra? In prospettiva ci vorrà un altro centravanti, ma Pioli ha saputo ovviare alla sua assenza"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Agresti ha parlato della situazione relativa al dopo Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Il dopo Ibra? Per il momento è in grado di ricoprire il ruolo di trascinatore e il Milan si è rafforzato in altre posizioni del campo. In prospettiva ci vorrà un altro centravanti, ma Pioli ha saputo ovviare anche alla sua assenza."