Albertini sul Milan: "Rosa giovane, bisogna saper gestire i momenti di difficoltà"

Dalle colonne del quotidiano Tuttosport, Demetrio Albertini ha parlato della scelta del Milan di puntare su una squadra giovanissima: "Il talento ce l’hai o non ce l’hai, la cultura del lavoro la puoi anche insegnare mentre la cosa che non puoi comprare è l’esperienza. Se costruisci una squadra solo di giovani, la difficoltà è saper gestire i momenti difficili e lì ti può aiutare solo chi in carriera certi momenti li ha già passati".