Alessio (ex vice di Conte): "La storia che Giroud non fa gol non sta in piedi. Va fatto giocare e non delude”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Angelo Alessio, vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus e del Chelsea, ha parlato di Olivier Giroud e delle sue qualità da centravanti. Queste le sue parole: "Giroud fa reparto da solo, attira i marcatori, quindi gli esterni o i centrocampisti si inseriscono e fanno male. Al Chelsea giocavamo spesso così. Hazard, Pedro o Willian ne hanno beneficiato molto. E poi segna parecchio, l’ha sempre fatto. Ha segnato meno negli ultimi anni perché non è stato sempre titolare. La storia che Giroud non fa gol non sta in piedi. Ha vinto un titolo col Montpellier segnando 21 reti, all’Arsenal è sempre andato in doppia cifra, è stato capocannoniere dell’Europa League con Sarri (2019, 11 guizzi, ndr). Va fatto giocare, punto. E non delude”.