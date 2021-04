Altafini su Hernandez: "Il suo calo mi stupisce, ma Theo è fondamentale"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, José Altafini ha parlato di Theo Hernandez: "Prima del gol di Quagliarella non era stato un bel Milan, ma la leggerezza di Theo ha indirizzato il match: dover rincorrere in casa, per di più ora che San Siro è diventato un tabù... Il suo calo mi sorprende, lo vedo sbagliare anche nelle scelte in fase offensiva. A volte si intestardisce nella soluzione individuale, ignorando i compagni. Spero che il momento passi in fretta: Theo è fondamentale".