Altafini sul Milan: "Non si può vivere solo delle giocate di Theo e Ibra"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero José Altafini per parlare del momento del Milan: "Ultimamente ho visto poco movimento in avanti e la partita con la Samp lo ha confermato in maniera evidente. Non si può vivere solo delle discese di Theo o delle giocate di Ibrahimovic. Servirebbero la freschezza e l’entusiasmo della prima parte di stagione. Alla fine gira sempre tutto intorno a Ibra, che fa reparto da solo. Zlatan ha un pregio straordinario: quando ha il pallone tra i piedi, toglierglielo è impossibile. Ieri invece i difensori della Samp ci riuscivano quasi sempre. Probabilmente gli impegni in nazionale lo hanno affaticato".