Aly Cissokho dal Milan sfumato alla Thailandia: "Attratto dal buon progetto"

Aly Cissokho sfiorò l'Italia nel giugno del 2009 ma il suo trasferimento al Milan saltò a causa della ormai celebre "malformazione ai denti" che venne riscontrata durante le visite mediche. Oggi, l'ex terzino di Porto e Lione gioca in Thailandia, con il Lamphun Warrior: "Quella in Asia era un'esperienza che volevo vivere, sta andando bene. C'è un buon progetto, lavoro con persone simpatiche", ha detto a FootMercato il classe 1987.

Come sei finito in Thailandia?

"Ero in contatto con una persona che lavora in Asia, un agente. Gli ho detto che ero attratto dall'idea e mi ha trovato un buon progetto. L'accordo con il club è arrivato velocemente. Ho trovato un calcio in crescita, in evoluzione. Ho firmato per un anno, spero di continuare finché avrò gamba, fisico e motivazioni".