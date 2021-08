Amelia: "La Serie A si sta equilibrando, il Milan può inserirsi tra le prime tre"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, si è così espresso in diretta sul canale Twitch dell'AC Milan sulla nuova stagione: "Il campionato si sta equilibrando con 5-6 squadre di buon livello, due che si stanno riscostruendo, l'Inter con giocatori che sono andati via, la Juve che proava a tornare, il Napoli che è la meno chiacchierata nonostante un buon allenatore e una buona rosa e la grande incognita Atalanta, che ha una struttura di gioco molto solida. Il Milan può sicuramente inserirsi tra le prime tre di queste squadre mantenendo una costanza di risultati. Vedo grande equilibrio, ma il Milan ha in più il fatto di aver costruito nella stagione passata un'identità solida e nuovi giocatori presi dal mercato".