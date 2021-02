Avv. Cantamessa: "Il procedimento contro Ibra finirà con un nulla di fatto"

L'avvocato Leandro Cantamessa ha parlato così a "Punto Nuovo Sport Show" dell'indagine aperta dalla FIGC dopo la lite tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa Italia: "Il procedimento contro Ibrahimovic finirà con un nulla di fatto - riporta sportmediaset.it -. Ibrahimovic si è costruito un personaggio, per scherzo, non è per niente arrogante. Non conosco Romelu, ma Chicco Capellini , mio allievo ed avvocato dell'Inter, mi ha sempre detto che è una persona molto intelligente. Non lo troverò contro in questo giudizio, Lukaku dovrebbe astrattamente rispondere di certe frasi ed Ibrahimovic non ho capito di cosa. Donkey o Monkey? Gli ha detto 'donkey', letteralmente 'asino', ma in ambito sportivo vuol dire scarso. I riti Voodoo? Il presidente dell'Everton, per giustificare vicende sue con Lukaku, tirò fuori questa storia. L’indagine? Se si guarda l'evento e non l'eco dell'evento, sarebbe un nulla di fatto. Sono due grandi giocatori, con una differenza: il Milan ha dimostrato di poter fare bene senza Ibrahimovic, l'Inter non può fare a meno di Lukaku".