Baiocchini: "Se l'Eintracht non riscatterà Andrè Silva, il Milan dovrà spendere 25 milioni di euro per Rebic"

Intervenuto su Sky Sport 24 Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione sul ritorno di Ibrahimovic e lo scenario contrattuale di Rebic. Queste le sue parole: "Le prossime settimane di Ibrahimovic saranno ancora in Svezia, quando si avrà la certezza del ritorno in campo con gli allenamenti, Ibrahimovic tornerà a Milano e si farà trovare pronto. Per quanto riguarda Rebic, la prossima finestra di mercato potrebbe potrebbe essere interessante: è vero che lui è legato da un prestito biennale ma è legato ad Andrè Silva, ora all'Eintracht. Il portoghese, nonostante abbia detto di trovarsi bene, non ha convinto molto in Germania. Nel caso la squadra tedesca decidesse di non riscattarlom il Milan dovrebbe spendere 25 milioni di euro poer il giocatore in una situazione che va valutata attentamente da Gazidis e da chi avrà il progetto tecnico."