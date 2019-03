Bakayoko a France Football: "La musichetta della Champions manca al Milan da cinque anni. Voglio esserci quando tornerà a suonare a San Siro"

Tiémoué Bakayoko ha rilasciato una lunga intervista a France Football, che andrà in edicola domani, ecco un'anticipazione in merito alla corsa ad un posto in Champions League da parte dei rossoneri: “Farò di tutto per far sì che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono la sua musichetta e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro”