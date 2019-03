Bakayoko sul futuro: "Qui sono molto contento"

Il futuro in rossonero di Bakayoko è legato - con molta probabilità - alla conquista di un posto nella prossima Champions League. Dal canto suo, il centrocampista francese spera di rimanere al Milan: "Sto facendo una buona stagione e sono molto grato al Milan. Sono molto contento qui, anche se all’inizio sono stato molto criticato. Ma è normale, tutti si aspettavano di più. Non riesco a pensare molto al futuro. Farò di tutto per far sì che il Milan si qualifichi alla prossima edizione della Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono la sua musichetta e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro. Vedremo come andrà a finire la stagione, anche perché ho un contratto con il Chelsea, che è comunque un club molto importante per me".