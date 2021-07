Ballo-Touré su Theo: "E' uno dei giocatori più importanti del Milan, perchè non seguire le sue orme?"

Ai microfoni di Milan TV, Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro senegalese che i rossoneri hanno preso dal Monaco a titolo definitivo, ha rilasciato queste parole su Theo Hernandez: "E' molto forte, è cresciuto tantissimo. Per me è uno dei giocatori più importanti del Milan, perchè non seguire le sue orme?".