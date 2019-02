Ballotta: "Quarto posto? Il Milan ha dato segnali importanti con la vittoria sull'Atalanta

E' stata pesante la sconfitta di domenica della Lazio contro il Genoa, soprattutto nell'ottica della corsa al quarto posto. Tante assenze iniziano a farsi sentire e allora serve un'analisi generale sulla stagione. "C'è comunque ancora spazio per arrivare al quarto posto - dice a Tuttomercatoweb.com Marco Ballotta, ex portiere biancoceleste - altri passi falsi però non possono accadere. Il Milan per esempio ha dato segnali importanti con la vittoria sull'Atalanta. Negli scontri diretti la squadra di Inzaghi non è mai andata benissimo. Ora deve far risultato".