Bastoni: "Non c’è neanche lo 0,1% di possibilità che io scelga di andare al Milan"

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato di derby ai microfoni di DAZN. Bastoni ha detto: “Sicuramente è fondamentale non perdere punti con le piccole per avere il tesoretto negli scontri diretti che possono finire in qualsiasi maniera. Manca un girone, è presto. L’anno scorso non eravamo neanche in vetta e alla fine abbiamo vinto con dieci punti di scarto. Ovviamente sarà importante non perdere. Futuro al Milan? Direi assolutamente no, poi sono scelte. Per quanto mi riguarda, non c’è neanche lo 0,1% di possibilità che faccia questa scelta”.