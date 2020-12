Bennacer a Sky: "Pioli ha cambiato la squadra, Ibra ci ha portato una mentalità che non avevamo"

Ismael Bennacer è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Celtic.

Su Pioli: "Ha cambiato la squadra, si vede dallo spirito con cui giochiamo e come lavoriamo sul campo. Noi facciamo bene quello che lui chiede".

Sulle condizioni: "Avevo un po' di dolore all'adduttore, la risonanza era negativa, non dovevo forzare ma devo essere pronto. Sto facendo di tutto per essere al meglio per la squadra".

Sul compagno di reparto: "Per me è uguale con chi gioco, con Franck gioco da più tempo insieme, ma Sandro è un grande giocatore, stiamo facendo sempre meglio quando giochiamo insieme. Ci conosciamo di più. Dobbiamo fare di tutto per aiutare la squadra".

Sul Milan: "C'erano diversi giocatori nuovi, Ibra ha portato tanta esperienza, una mentalità che prima non avevamo, una mentalità da campione. Dobbiamo mantenerla e solo così potremo vincere le partite".