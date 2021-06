Bianchessi su Locatelli e Donnarumma: "Pensavo sarebbero diventati il capitano e il portiere del Milan per 15 anni"

Intervenuto ai microfoni di 'Sportweek' Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan e attualmente alla Lazio, ha parlato di Donnarumma e Locatelli. Queste le sue parole: "Quando aveva 16 anni dichiarai che lui e Gigio Donnarumma sarebbero diventati uno il capitano e l’altro il portiere del Milan per i successivi quindici. Mi dispiace per il club che le cose non siano andate in questo modo".