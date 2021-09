Big via a costo zero, Capello: "Così i soldi finiscono nelle tasche di giocatori e procuratori"

Intervistato dal CorSera, Fabio Capello ha parlato di questa nuova "moda" dei giocatori di andarsene a parametro zero: "Vengono avvicinati da altri club già un anno, un anno e mezzo prima che l’accordo scada con le lusinghe di uno stipendio più alto. In queste condizioni come puoi competere con Psg, City o Chelsea? Poi il problema è che le risorse derivanti dai trasferimenti non restano nel sistema ma finiscono nelle tasche di giocatori e procuratori. Secondo il Rapporto Fifa negli ultimi dieci anni sono stati spesi 3,5 miliardi in commissioni agli agenti. Se mi aspettavo la fuga contemporanea di Donnarumma, Cristiano e Lukaku? No, però bisogna dar merito agli allenatori che li hanno formati o valorizzati. Il campionato italiano sarà anche ridimensionato ma di fatto è come se fosse un enorme centro tecnico per la preparazione dei giocatori. Il successo azzurro agli Europei lo conferma".