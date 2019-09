Boban a DAZN: "Speriamo che i ragazzi in campo facciano gioire tutto il popolo milanista"

Queste le parole di Zvonimir Boban a DAZN prima del derby:

Siete sempre molto presenti a Milanello, avete avuto modo di parlare con la squadra?

"No, non hanno bisogno. Poi questo è il mestiere dell'allenatore e gli lasciamo il suo spazio. Andiamo a Milanello perché è bello, per salutare i giocatori e dirgli che ci teniamo, ma non solo a questa partita. Poi è sempre bello vedere calcio, anche in allenamento. Alla fine siamo calciatori, anche se dirigenti. Io e Paolo quando ci svegliamo al mattino pensiamo sempre di essere calciatori"

Come si vince il derby?

"Come si vince? (ride). Magari giochi malissimo, c'è la situazione e poi vinci. Sappiamo com'è il calcio, la magia del calcio, figuriamoci un derby. Bisogna avere la personalità"

Farebbe ancora due minuti in campo?

"No, non ce la farei mai. Speriamo che i ragazzi in campo ci facciano gioire a noi e a tutto il popolo milanista, con tutto il rispetto a quello interista"