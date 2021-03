Boldrini: "Lo United ha un attacco straordinario, dietro non è imperforabile. Dipenderà da come se la giocherà il Milan"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' il giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Boldrini ha parlato della gara tra United e Milan. Queste le sue parole: "Lo United è una squadra che aspetta e ti può colpire in qualsiasi momento. Ha un attacco straordinario, dietro non è imperforabile, ma la difesa non si avventura in cose che non sono nelle sue corde. Dipenderà da come se la giocherà il Milan"