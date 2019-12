Bonaventura a DAZN: "Il goal con il Napoli è stato una liberazione"

Nonostante il 2019 rossonero si sia concluso nel peggiore dei modi, una delle notizie più liete per il mondo Milan è stato il ritorno di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista marchigiano, dopo un lunghissimo infortunio, è rientrato nel mese di Novembre e con grandi gol e ottime prestazioni si è preso il Milan sulle spalle. In un'interessante intervista rilasciata a Dazn, Bonaventura ha raccontato il suo 2019 ripercorrendo i monenti difficili e quelli della rinascita.

Chi ti è stato più vicino durante l'infortunio?

"Un consiglio che ho ricevuto è: vedrai che dopo l'infortunio tornerai più forte di prima. E ora che sono rientrato ho capito che è la verità. Chi mi è stato più vicino? I miei genitori, mia sorella, i miei amici e la mia ragazza".

Quanto è difficile continuare a credere in se stessi dopo un infortunio del genere?

"Non è tanto questo. Io in me stesso ho sempre creduto. La cosa difficile è la domenica, sul divano, vedere gli altri che giocano".

Quando Bonaventura ha capito davvero di aver recuperato pienamente?

"Quando ho ricominciato a giocare con la squadra. Vedevo gli altri che andavano più forti di me, però credevo che sarei rientrato al 100%

Infine un pensiero sul goal al Napoli, un vero momento di liberazione per Bonaventura:

"Mi viene in mente il boato di San Siro. C'era tantissima gente allo stadio. Venivamo da un periodo in cui non avevamo fatto bene. Quello è stato un goal importante che mi ha fatto emozionare. Per me è stata una liberazione".