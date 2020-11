Bonera: "La gara con il Napoli non è un esame finale. Credo nella responsabilità della squadra"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, Daniele Bonera ha parlato così della gara con gli azzurri e di Gattuso. Queste le sue parole: "Non mi formalizzerei sull'importanza della gara, tutte sono importanti. Non lo vedo come un esame finale, credo nella responsabilità della squadra. E' solo un piccolo tassello. "E' una partita difficile, il risultato ha molte variabili, ma è fuori di dubbio che andremo a Napoli per imporci. Gattuso? "E' stato un amico in campo e lo è anche fuori dal campo".