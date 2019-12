Bonfanti: "Il Milan è una squadra destinata ad un campionato di metà classifica"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva Francesco Bonfanti, giornalista e responsabile della redazione sportiva di 7Gold, ha parlato dell'attuale momento del Milan. Alla domanda sulle prospettive della squadra di Stefano Pioli in campionato e su come quest'ultima possa intervenire sul mercato, ha dichiarato: ""Il Milan può rivolgersi al mercato ma non saprei dove mettere mano in una squadra che ha urgenze in ogni reparto. La sensazione è che la squadra sia destinata ad un campionato di metà classifica"