Boniek su Piatek: "Ha tutto per pensare in grande, non soffrirà il salto di qualità"

Zibì Boniek, presidente della federazione calcistica polacca, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Krysztof Piatek, nuovo attaccante rossonero: "Io i giocatori li divido in due categorie: quelli che vogliono fare carriera e guadagnare e quelli che hanno invece voglia di fare i calciatori. Piatek appartiene alla seconda categoria, ha tutto per pensare in grande. È bravo, intelligente ed è consigliato bene. In più ha accanto una ragazza, Paulina, che gli regala l’equilibrio giusto e che lo aiuta a prendere le decisioni corrette. Se temo che possa soffrire la pressione di Milano? No, per me Piatek è uno che può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Dal punto di vista umano non soffrirà il salto di qualità, ne sono sicuro. Poi, certo, a Genova se non segni per 2-3 partite consecutive nessuno ti dice niente, a Milano magari ti mettono il contaminuti. Ma saprà adattarsi".