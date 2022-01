Boniek sulla Super League: "Nel 2024 scadranno i diritti TV e si potrà pensare ad altro"

L'ex calciatore e dirigente Zbigniew Boniek si è così espresso a TMW Radio sulla Super League: "Per me non c'è nessun progetto, ma secondo me nel 2024, quando scadranno i diritti televisivi, si può pensare ad altro. Oggi i soldi della Champions vanno divisi per tutti, questi invece vogliono fare una cosa molto limitata, con guadagni solo per pochi. Questi 12 club hanno fatto una cosa esagerata all’inizio. E' stato sbagliato il modo di presentarla. Se si fosse fatta la Superlega 20 anni fa sarebbero state differenti le fondatrici. Non c’è un sistema che possa reggere la voglia di un club di spendere sempre più soldi per comprare giocatori forti. Il calcio è bello che tutti possono giocare contro tutti e vince il migliore. Se spendi di più di quanto guadagni, i problemi li hai per forza. Questo è il problema attuale".